الجيزة تكشف خطة التصدي لمخالفات البناء خلال عيد الأضحى



كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن خطة المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك بشأن التصدي لأعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.

وشدد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف الرقابة على أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

ووجه المحافظ، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحالات الواردة من لجنة المتغيرات المكانية وسرعة بحث طلبات التصالح المستوفية للشروط وإنهاء إجراءات التصالح مع المتقدمين بها.