المستشار أحمد البنداري رئيسًا للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات



نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال تشكيل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يكون المستشار أحمد بنداري مديرًا للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شريف صديق عبدالعزيز نائبا لمدير الجهاز التنفيذي، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان نائبا لمدير الجهاز التنفيذي، لمدة 4 سنوات.