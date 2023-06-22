مصر للطيران: تأشيرة ترانزيت مجانية للسماح بدخول البلاد لمدة 96 ساعة

كتب - محمد عبيد

أعلنت شركة مصر للطيران، عن إمكانية الحصول علي تأشيرة ترانزيت مجانية للدخول إلى جمهورية مصر العربية، مدتها تبدأ من 8 ساعات إلى 96 ساعة ويمكن الحصول عليها عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولي، على أن يتوجه الراكب إلى مكتب ترانزيت مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي لاستيفاء استمارة البيانات التى بموجبها يتم الحصول على تأشيرة الوصول مجانًا بدون تحصيل أي رسوم مقابل تلك الخدمة.

جاء القرار فى ضوء الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ، والتى تسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 .

ووجه الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بتوفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات لزائري مصر، وذلك بما يعود بالنفع لصالح قطاعى الطيران والسياحة وعلي الدولة المصرية .