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الشهر العقاري يتيح تسجيل العقار خلال الإجازات

09:53 م الخميس 22 يونيو 2023
الشهر العقاري يتيح تسجيل العقار خلال الإجازات

الدكتور جمال ياقوت

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كتب-مصراوي:

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري: إن مصلحة الشهر العقاري أجازت للراغبين في تسجيل عقارتهم بالمدن الجديدة والقديمة في حالة فقد السند والعقد الابتدائي، مشيرا إلي تسجيل العقار بناء على إقرار من مقدم الطلب بفقد العقد فقط.

وأضاف "ياقوت"، الخميس، أن تلك الإجراءات تأتى تنفيذا لتوجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، لافتاً إلى أن القرار أتاح للمواطنين تسجيل العقارات دون الالتزام بوجود عقد ابتدائي كالسابق.

ولفت إلى أن تسجيل العقار حاليا تتطلب فقط توافر الإقرار ووصل كهرباء أو مرافق، مردفا أن رسوم التسجيل ما زالت عند 3900 جنيه تحت التسوية.

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى تقديم إقرار بفقد العقد وأن البيانات الشخصية المدونة صحيحة لتسجيل كل أنواع العقارات شرط أن تكون مقامة قبل عام 1992 أو توافر رخصة البناء، بعد إجراء الشهر العقاري معاينة للتأكد من صحة البيانات، مؤكدا أن القرار سوف يقضي على جميع الحالات العرفية التي تتطلب ضرورة وجود عقد ابتدائي.

سوق مصراوى

الدكتور جمال ياقوت مصلحة الشهر العقاري وزير العدل المستشار عمر مروان تسجيل العقار

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