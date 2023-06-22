تحت مظلة "ابدأ".. انطلاق المرحلة الأولى لمشروع لتطوير التعليم الفني "EGY TVET"



(مصراوي):

التقى اليوم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، مع وزير العمل "حسن شحاته" بالديوان العام لوزارة العمل، وذلك لعرض أخر تطورات المشروع الوطني لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني"EGY – TVET"، ومناقشة الخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها لتطوير 5 مراكز تدريب مهني طبقًا لمعايير الدولية، فضلًا عن بحث سُبل التعاون بين الجهتين والتوصل إلى سرعة توقيع بروتوكول تعاون بين الـ 6 جهات المعنية، وهي وزاراتي العمل ، والتربية والتعليم والتعليم الفني، و"مصلحة الكفاية الإنتاجية" التابعة لوزارة الصناعة والتجارة،واتحاد الصناعات المصرية ،وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل ،والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

يأتي ذلك في إطار عمل محور التدريب والبحث والتطوير - أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية - والذي يهدف إلى تحسين الصورة الذهنية وتغير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني والعمالة الفنية، وذلك من خلال المشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني والحرفي طبقًا للمعايير الدولية، لتقديم جيل جديد من الكوادر الفنية المدربة والمؤهله ، قادرًا على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة البدء في تطوير التعليم الفني والتقني لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030.

يذكر، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.