وكيل "صناعة النواب" يطالب بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الموحد
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن قانون الصناعة الموحد، يعد من أهم القوانين التي ستغير من شكل الصناعة الحالية للأفضل، موضحًا أن اللجنة تسعى لإعداد قانون شامل يتلافي عيوب القوانين الحالية.
وأشار وكيل صناعة النواب، خلال تصريحات له اليوم الخميس، أن خروج هذا القانون للنور يتطلب عدة إجراءات أهمها تشكيل لجنة من كافه الوزارات المعنية والمتداخلة مع وزارة الصناعة مع مسئول من البنك المركزي، بجانب حضور مجموعة منتقاه من المستثمرين كلا في مجاله في وجود نواب عن لجنه الصناعة ومستشار وزير العدل.
وشدد البرلماني، على أن هذه اللجنة المشكلة تكون في حالة إنعقاد دائم لحين الانتهاء من مسودة قانون الصناعة الموحد.
واكد أن هدف اللجنة المشكلة سيسرع من إنجاز القانون في أقل وقت، مضيفًا أن هذا القانون سيعمل على تطوير الصناعة المصرية ومنافستها عالميًا بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.
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