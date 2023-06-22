تقضي على جشع التجار.. برلماني يطالب بتكثيف ضخ اللحوم السودانية بالمجمعات

كتب- مصراوي:

أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، بتكثيف وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ اللحوم السودانية الطازجة، إلى فروع المجمعات الاستهلاكية وبأسعار رخيصة تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك، ولمواجهة جشع بعض التجار.

وقال "سليم"، في تصريح صحفي: إن ضح اللحوم وبكميات كبيرة داخل فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيهًا للكيلو من اللحوم السودانية الطازجة، وهي لحوم للماشية التي تستوردها وزارة التموين من السودان ويتمّ ذبحها في مجازر أبو سمبل بعد الكشف البيطري عليها من قبل لجان مختصة من وزارة الزراعة مؤكداً اهمية توفير وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة للحوم السودانية الطازجة والبرازيلية والهندية المجمدة، وكيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيهًا وكيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيهًا وكيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيهًا سيكون له دوره الكبير فى مواجهة الارتفاعات الجنونية لاسعار اللحوم المحلية والتى تتراوح اسعارها مابين 300 و 400 جنيه للكيلو الواحد.

وطالب البرلماني، الحكومة بإجراء دراسة واقعية لأسعار اللحوم الحمراء المحلية مع وضع هامش ربح مناسب للتجار واصحاب محلات الجزارة لبيعها باسعارها الحقيقية لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة مؤكداً على ضرورة التوسع فى اقامة المزيد من شوارد بيع المواشى على مستوى الجمهورية خاصة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.