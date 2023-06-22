10 آلاف جنيه عقوبة إقامة شوادر بيع الأضاحي بشوارع الجيزة



كتب- يوسف عفيفي:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

وأكد المحافظ، أنه في حالة مخالفة هذا القرار، يتم تحصيل عشرة آلاف جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

يأتي القرار، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصاً من المحافظة على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة ومتابعة تطبيق القرارات حفاظاً على المظهر الحضارى بالشوارع.

كما كلف المحافظ إدارتي شئون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالقرارات لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.

وقررت المحافظة، فتح مجازرها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد، وذلك على النحو التالي:

- مجزر المنيب بشارع المدبح.

- مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

- مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

- جزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

- مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

- مجزر ناهيا بالمريوطية.

- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

- مجزر سقارة بالبدرشين.

- مجزر الشوبك الغربي بالبدرشين.

- مجزر العياط بالعياط.

- مجزر المتانيا بالعياط

- مجزر الصف بالصف.

- مجزر أطفيح بشارع السوق.

- مجزر القبابات بأطفيح.

- مجزر البرمبل بأطفيح.

- مجزر الباويطي بالوحات البحرية.

- مجزر الزبو بالواحات البحرية.

- مجزر منديشة بالواحات البحرية.

- مجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

- مجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.