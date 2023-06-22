دعم لقرار الصحة بحظر التدخين داخل منشآتها: تعميمه يوفر 249 مليار جنيه

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت عدد من مؤسسات المجتمع المدني، دعم قرار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، الذي يقضي بحظر التدخين تماماً في كل المنشآت الصحية، مؤكدة استعدادها للتعاون في التطبيق والتوعية والتدريب على تقديم الدعم للمدخنين للإقلاع عن التدخين.

وطالبت المؤسسات والجمعيات بتفعيل توصيات دراسة الجدوى الاقتصادية لمكافحة التبغ التي أجريت في مصر عام 2021، بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد ريسيرش تراينجل، والتى تشير إلى أن التطبيق الجاد والفعال لسياسات مكافحة التبغ سيوفر للدولة 249 مليار جنيه سنوياً.

وطالبت مؤسسات المجتمع المدني، وزير الصحة،ةبضرورة دعوة اللجنة العليا لمكافحة التبغ لعقد اجتماع قريب، وهي اللجنة التي شُكلت بالقانون ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ على أن يتم في هذا الاجتماع مناقشة تفعيل دور الوزارات والهيئات المختلفة لخطورته على صحة المجتمع مثل وزارة البيئة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، وكذلك المطالبة بمشاركتهم في توسيع تطبيق القانون في وزاراتهم واتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات حيال قضية التبغ.

كما طالبوا بالمراقبة والفحص المستمر لمحتويات منتجات التبغ الجديدة مثل السائل الإلكتروني والفيب، وتقنين تصنيعها وتقديمها وعرضها ومنع الترويج لها وتطبيق كافة القوانين عليها، ومنع تنظيم المهرجانات التي تنظمها بشكل مستمر مثل تلك الكيانات التي تسعى خلف الأرباح على حساب الصحة وتقوم بالترويج أن هذه المنتجات أقل ضررا وتجذب الشباب والأطفال لاستخدامها بإضافة نكهات وأشكال وأسماء جذابة.

ومن بين المنظمات الداعمة الخطوة، المنصة الوطنية ضد التبغ، وهي مجموعة من الشخصيات والمنظمات المجتمعية قاموا بتبني مبادرة رئة وردية وقامت بعدد من الأنشطة للرصد والتدريب والتوعية لدعم جهود الدولة للحفاظ على صحة الرئة من مسببات المرض وأهمها التدخين، وكذلك مؤسسة "صحة مصر"، والاتحاد النوعي لتطوير النظم الصحية.