ضياء رشوان: الرئيس وضعنا في حرج شديد وعلينا تقديم اقتراحات تنفيذية

كتب- إسلام لطفي:

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني ينقاش اليوم مستقبل الثقافة في مصر "سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، مضيفًا: نسعى للخروج بمحتوى في هذه الجلسة يساهم في حل المشكلات التي نعاني منها.

وأضاف رشوان، خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان "مستقبل الثقافة في مصر، سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية": أن هناك مكتبات عامة لا نعلم عددها، وما لدي من معلومات يشير إلى أن هناك مكتبات لم تجدد فيها الكتب منذ 18 عاما، ولدينا القانون رقم 180 لسنة 2018 خاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هذا القانون لا يعطي ميزة واحدة لأي شيء ثقافي.

وتابع: لم أر تحديدا للمقترحات في هذه الجلسة، وبوضوح شديد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعنا في حرج شديد عندما قال خلال كلمته ببرج العرب "ما لديكم قدموه، وما يدخل فى صلاحيتي سأوافق عليه فورا بدون شرط أو قيد"، وبالتالي علينا أن ننتهز هذه الفرصة ونقدم اقتراحات محددة تنفيذية أو تشريعية يمكن تقديمها.

واستطرد: الملف الخاص بالصناعات الثقافية سيناقش خلال جلسات أخرى الفترة المقبلة.

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