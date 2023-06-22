ضياء رشوان: الرئيس وضعنا في حرج شديد وعلينا تقديم اقتراحات تنفيذية
كتب- إسلام لطفي:
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني ينقاش اليوم مستقبل الثقافة في مصر "سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، مضيفًا: نسعى للخروج بمحتوى في هذه الجلسة يساهم في حل المشكلات التي نعاني منها.
وأضاف رشوان، خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان "مستقبل الثقافة في مصر، سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية": أن هناك مكتبات عامة لا نعلم عددها، وما لدي من معلومات يشير إلى أن هناك مكتبات لم تجدد فيها الكتب منذ 18 عاما، ولدينا القانون رقم 180 لسنة 2018 خاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هذا القانون لا يعطي ميزة واحدة لأي شيء ثقافي.
وتابع: لم أر تحديدا للمقترحات في هذه الجلسة، وبوضوح شديد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعنا في حرج شديد عندما قال خلال كلمته ببرج العرب "ما لديكم قدموه، وما يدخل فى صلاحيتي سأوافق عليه فورا بدون شرط أو قيد"، وبالتالي علينا أن ننتهز هذه الفرصة ونقدم اقتراحات محددة تنفيذية أو تشريعية يمكن تقديمها.
واستطرد: الملف الخاص بالصناعات الثقافية سيناقش خلال جلسات أخرى الفترة المقبلة.
سوق مصراوى
-
قبل عيد الأضحي.. إليك أنواع وأسعار "الشوايات"تفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
-
أحدث صيحات حقائب اليد للنساء 2023 بخصم حتى 43%تفاصيل
-
قبل العيد.. أحدث موديلات ملابس الأولاد والبنات لصيف 2023 تبدأ من 50تفاصيل
-
يخصم حتى 44%.. أفضل مجموعة من عطور الرجال منعشة لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 71%.. أحدث صيحات موضة ملابس النساء لعيد الأضحىتفاصيل
فيديو قد يعجبك: