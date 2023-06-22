تفاصيل وسبب انقطاع الكهرباء عن 3 محافظات بالصعيد

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه تم اعادة توصيل التيار الكهربائي بالكامل لمحافظات الأقصر وأسوان وبعض مراكز قنا التي تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي لوجود عطل طارئ بمحطة محولات نجع حمادي جهد 500 ك.ف.أ.

وأكد صدقي، في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه على الفور تم الدفع بماكينات طوارئ وديزل مختلفة القدرات لتأمين وتوفير التغذية الكهربائية المختلفة للمستشفيات ولجان الامتحانات بمختلف المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف حدث فصل تلقائي لمهمات محطة محولات نجع حمادي الصناعية جهد 500 ك.ف.أ، مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض المدن والمناطق التي يتم تغذيتها من محطة محولات نجع حمادي الصناعية وبعض الدوائر المتصلة بها.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه على الفور تم العمل على سرعة إعادة التوصيل الكهرباء لهذه المهمات وتم إعادة التغذية الكهربية لبعض المناطق المفصولة تدريجيا ويجرى العمل على عودة التيار الكهربائي لجميع المناطق.