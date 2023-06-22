وكيل صناعة النواب يطالب بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الموحد
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الصناعة الموحد يعد من أهم القوانين التي ستغير من شكل الصناعة الحالية للأفضل، موضحا أن اللجنة تسعى لإعداد قانون شامل يتلافى عيوب القوانين الحالية.
وأشار وكيل صناعة النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن خروج هذا القانون للنور يتطلب عدة إجراءات أهمها تشكيل لجنة من كل الوزارات المعنية والمتداخلة مع وزارة الصناعة مع مسؤول من البنك المركزي، بجانب حضور مجموعة من المستثمرين في عدة مجالات في وجود نواب عن لجنة الصناعة ومستشار وزير العدل.
وشدد وكيل صناعة النواب على أن هذه اللجنة المشكلة تكون في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من مسودة قانون الصناعة الموحد.
وأكد محمد سعد عوض الله، أن هدف اللجنة المشكلة الإسراع من إنجاز القانون في أقل وقت، مضيفا أن هذا القانون سيعمل على تطوير الصناعة المصرية ومنافستها عالميا بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.
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