6 أيام متصلة.. إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو للقطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة العمل، في بيان اليوم الخميس، أن إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو تبدأ اعتبارا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 ل​سنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة.

وتم اعتبار يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 بدلا من إجازة ذكرى ثورة (30 يونيو)، وذلك في ضوء نص قرار رئيس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023 في مادته الأولى على أن: "تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى الاثنين 3 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد بيان الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة –كلما أمكن ذلك– تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وجاء في البيان أيضا أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة 52 من قانون العمل.

وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة، وزير العمل، شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصر، وأن يحفظ الله بلادنا، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.​