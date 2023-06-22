الحوار الوطني.. محمد صبحي: اختفى كل ما هو ورقي تحت حجة التكنولوجيا

كتب- إسلام لطفي:

أشاد الفنان محمد صبحي بفكرة الحوار الوطني وجهود القائمين عليه والمشاركين فيه، بما يسهم في تقدم الحركة الواعية في مصر في ظل ما يحيط بنا من ظروف.

وأوضح الفنان محمد صبحي، خلال كلمة مسجلة له أذيعت في جلسة مناقشة مستقبل الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، اليوم الخميس، أن الهوية هي بداية الموروثات، مضيفا: إذا تابعنا فترة العشرينيات، سنجد أن هناك قامات في جميع المجالات.

وأكد أن الثقافة والفن يبرزان الكفاءات، متابعا: في مصر تمثلان الريادة، وكنا نفخر بها كفنانين، نعم مصر لها الريادة، فكان الأشقاء العرب من لم يأت منهم لمصر لا يلمع، فمصر هي من علمت العالم أن الانطلاق والريادة يأتب من هنا، فالناس كان تصطف على الشبابيك، وكان في القاهرة فقط كان يوجد 28 مسرحا بدأت تختفي، وكذلك بدأت تختفي دور العرض.

وتابع: هناك إشكالية بين التكنولوجيا والتخلف، والمفترض مع قمة التكنولوجيا أنه توجد ثوابت لا يمكن التخلي عنها، لكننا للأسف تخلينا عن موروثاتنا والجميل فينا، فلم يصبح هناك صحف ورقية الآن، واليوم المسارح مغلقة، وأكاد أنا الوحيد من يعمل في الصحراء، رغم المفترض أن أعيش تجربة كفنان وحركة نقدية لا أن يتم تعليبنا.

وأردف قائلا: الفن لا بد أن يعبر للثقافة التي هي سلوك، فهناك ممارسات هدت أجمل ما فينا بسبب غياب التخطيط، لافتا إلى أن مصر كان بها أكثر من 60 منتجا منهم من يقدم الأعمال التافهة لم يلتفت لها أحد بسبب وجود الإيجابي، وهذا سلوك وثقافة شعب، وكنا نتمسك بجملة أن العلم يحعل العالم يعلم أنه يعلم، وأن الجاهل يجهل أنه جاهل.

واستطرد: اختفى كل ما هو ورقي تحت حجة أنه يجب أن نقفز للتكنولوجيا، دون أن نتمسك بالحلو والأجمل فيما عشناه، دون أن نتعامل مع التكنولوجيا والسوشيال ميديا بوعي، خاصة وأن لدينا قدرات فائقة في مصر قصاصين ونحاتين ومثقفين وفنانين وتعبنا فيه، والتلفزيون المصري كان هو التلفزيون العربي الذي صنع برامج وعي ومعلومة وتحفز لأن تعلم أكثر وصنع النجوم، كنا نعمل بملاليم لنرد الجميل للتلفزيون، ونتمنى أن يصل بنا الحوار الوطني إلى بر الأمان.​