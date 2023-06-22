البابا تواضروس يكشف سبب غيابه الفترة الماضية

كتب- إسلام لطفي:

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رسالة إلى المواطنين، قائلا: يبدو أن شهر مايو الماضي كان مزدحمًا بالخدمة والرعاية والقداسات والاجتماعات والزيارات والمقابلات وانتهى الشهر بعيد دخول المسيح إلى مصر، واجتماعات المجمع المقدس، واللجان المجمعية، بجانب زيارتنا إلى الفاتيكان وروما وميلانو والنمسا بكل ما شملت، ومع حرارة الجو، واستخدام أجهزة التكييف خلال الاجتماعات ومع الإجهاد الشديد التهب عندي العصب السابع بالوجه، ودائمًا الأطباء يقولون عن السبب إنه stress and‏ ‏no rest مما استدعى فحصًا طبيًا، وعلاجًا دوائيًا، وعلاجًا طبيعيًا بجلسات يومية مع الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود، وهذا ما اتبعته منذ أول يوم في صوم الرسل في خلوة تامة أرجو ألا تطول.

وأضاف البابا تواضروس الثاني: ولكنها فترة كنت أحتاجها بشدة من أجل الهدوء والسكون والتأمل ومراجعة تدبير الكنيسة داخليًا وخارجيًا والتفكير في شئونها عامة.

وتابع: وأؤمن بشدة أن صلوات الأحبار الأجلاء والآباء الكهنة والرهبان والراهبات والشمامسة والشبان والخدام والخادمات وكل الشعب وحتى الأطفال هي أكبر معين في محنة المرض.

واستطرد: ولذا أشكر الله الذي حياتنا فيه وبه وعنايته لا تغفل ولا تنام ومحبته فياضة في كل صباح. وأشكر آلاف الرسائل النصية التي وصلتني مباشرة، أو عن طريق السكرتارية، وكل من سأل كافة الأحباء من الشعب المصري الأصيل. ونصلي دائما أمراض نفوسنا اشفها، والتي لأجسادنا عافها، مختتما: دمتم في عناية المسيح ورعايته بكل صحة وسلام.​