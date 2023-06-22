إعلان

BBC

"الحبتور" يحسم جدل تقديم أرباح خيالية في بعض الشركات

01:45 م الخميس 22 يونيو 2023
"الحبتور" يحسم جدل تقديم أرباح خيالية في بعض الشركات

خلف الحبتور

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

حسم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، الجدل بشأن تقديم أرباح خيالية للاستثمار في بعض الشركات.

وقال الحبتور عبر حسابه على فيسبوك اليوم: "تفاجأت باستلام صور لحملات احتيالية على قنوات التواصل الاجتماعي تستغل صورتي وتزعم تقديم عوائد عالية للاستثمار في بعض الشركات".

وأضاف: "‏أؤكد أن لا علاقة لي على الإطلاق بهذه الحملات وهذه الإدعاءات. وأحذر أي شخص طبيعي أو اعتباري من استغلال إسمي أو صورتي في أعمال غير قانونية، تحت طائلة المساءلة القانونية".

سوق مصراوى

خلف الحبتور رجل الأعمال الإماراتي جدل تقديم أرباح خيالية أرباح خيالية للاستثمار صور لحملات احتيالية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

البابا تواضروس يكشف سبب غيابه الفترة الماضية
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

قبل اجتماع المركزي.. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار في 22 بنكا