"الحبتور" يحسم جدل تقديم أرباح خيالية في بعض الشركات
القاهرة - مصراوي:
حسم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، الجدل بشأن تقديم أرباح خيالية للاستثمار في بعض الشركات.
وقال الحبتور عبر حسابه على فيسبوك اليوم: "تفاجأت باستلام صور لحملات احتيالية على قنوات التواصل الاجتماعي تستغل صورتي وتزعم تقديم عوائد عالية للاستثمار في بعض الشركات".
وأضاف: "أؤكد أن لا علاقة لي على الإطلاق بهذه الحملات وهذه الإدعاءات. وأحذر أي شخص طبيعي أو اعتباري من استغلال إسمي أو صورتي في أعمال غير قانونية، تحت طائلة المساءلة القانونية".
سوق مصراوى
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