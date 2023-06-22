"الحبتور" يحسم جدل تقديم أرباح خيالية في بعض الشركات

القاهرة - مصراوي:

حسم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، الجدل بشأن تقديم أرباح خيالية للاستثمار في بعض الشركات.

وقال الحبتور عبر حسابه على فيسبوك اليوم: "تفاجأت باستلام صور لحملات احتيالية على قنوات التواصل الاجتماعي تستغل صورتي وتزعم تقديم عوائد عالية للاستثمار في بعض الشركات".

وأضاف: "‏أؤكد أن لا علاقة لي على الإطلاق بهذه الحملات وهذه الإدعاءات. وأحذر أي شخص طبيعي أو اعتباري من استغلال إسمي أو صورتي في أعمال غير قانونية، تحت طائلة المساءلة القانونية".