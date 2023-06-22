ارتدوا الملابس القطنية.. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة بداية من الغد

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يوجد غدا الجمعة ارتفاع في الحرارة يصل إلى درجتين بحد أقصى، حيث تسجل القاهرة 34 درجة مئوية، مشيرة إلى استمرار استقرار الأحوال الجوية.

وأوضحت منار غانم، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، سيطرة أجواء حارة غدا خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة ليلا على جميع أنحاء البلاد.

وطالبت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس القطنية وغطاء الرأس والبقاء في أماكن جيدة التهوية.​