لتجنب "ضربات الشمس".. 10 نصائح مهمة من الصحة العالمية للحجاج

كتب- أحمد جمعة:

نشرت منظمة الصحة العالمية، قائمة بالتوصيات التي ينبغي على الحجاج اتباعها خلال أداء المناسك هذا العام.

وأوصحت المنظمة في دليلها الإرشادي، الدول التي يفد منها الحجاج إلى السعودية، الأخذ بعين الاعتبار وجود حد أدنى من الاستطاعة البدنية للحاج.

كما حذرت من الخطورة العالية للإصابة بالأمراض المعدية لدى كبار السن وحالات الإصابة الشديدة بالأمراض المزمنة مثل: حالات السرطانات المتقدمة وأمراض القلب والجهاز التنفسي أو الكبد أو الكلى أو الشيخوخة.

وطالب الصحة العالمية في الدليل الإرشادي، الحجاج والمصابين بأمراض مزمنة، باصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية والأدوية التي يتناولونها، وتحديث تحصينهم ضد أمراض "الدفتيريا، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة، والجديري المائي، والنكاف".

كما حددت عددًا من النصائح اللازمة لتجنب الأمراض التنفسية المعدية، تشمل:

• غسل اليدين بالماء والصابون أو بالمطهر، خاصة بعد السعال والعطس، وقبل تحضير وتناول الطعام.

• استخدام المناديل عند السعال أو العطاس والتخلص منها في سلة النفايات

• ارتداء الكمامات عندما تكون في أماكن مزدحمة وتغييرها بكمامات جافة عند تبللها

• تجنب الاحتكاك المباشر بالأشخاص الذين يظهر عليهم الأمراض وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية

• تجنب الاحتكاك المباشر مع الإبل في المزارع أو الأسواق أو الحظائر

• تجنب تناول اللحوم النيئة أو المنتجات الحيوانية التي لم يتم طهيها جيدا

• الحرص على غسل الخضار والفواكه الطازجة جيدًا

• حفظ الطعام في درجات حرارة آمنة

• عدم تناول الأطعمة المطبوخة المكشوفة أو المخزنة خارج الثلاجة

ولمواجهة الإجهاد الحراري وضربات الحرارة، نصحت الحجاج بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من الماء خاصة الأفراد الأكبر سنا، ومراجعة الطبيب المعالج قبل الحج، للذين يتناولون أدوية تؤدي إلى تفاقم الجفاف مثل مدرات البول.

وأشارت الصحة العالمية لضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتجنب لدغات البعوض، بما في ذلك ارتداء ملابس واقية وتغطية أكبر قدر ممكن من الجسم، واستخدام الحواجز المادية مثل النوافذ والأبواب المغلقة واستخدام طارد الحشرات وفق الإرشادات الملصقة على المنتج.