وزير الدفاع يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي أكاديمية ناصر العسكرية

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، والتي ت​ضم الدورات (46) من كلية الحرب العليا، والدورة (52) من كلية الدفاع الوطني، والدورة (24) للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية، وكذلك تخرج الدورات (72) أركان حرب عام، والدورتان (44، 45) أركان حرب تخصصية والتي تضم عددا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعددا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان تناول الدورات التدريبية المختلفة التي تم تنفيذها خلال العام الجاري لإعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي.

وألقى اللواء أح / أشرف فارس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة للأنشطة التدريبية والاهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل الأكاديمية لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة والوعي في مختلف المجالات العسكرية والمدنية.

وأعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، نتيجة التخرج للدورات المختلفة، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين، وقام الفريق أول محمد زكي، بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين تقديرا لتفوقهم خلال مدة الدراسة.

وفي نهاية الاحتفال، ألقى القائد العام للقوات المسلحة، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للخريجين، كما هنأهم بانتهاء فترة دراستهم، وطالبهم بالحرص على الاستمرار في صقل مهاراتهم بما وفرته لهم القوات المسلحة للارتقاء بإمكانياتهم العلمية والمعرفية لزيادة وعيهم بكل ما يدور حولهم من تحديات تواجه عالمنا المعاصر، مشيرا إلى أن تنفيذ المهام المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته يتطلب الاطلاع المستمر والتسلح بالعلم والاستفادة من التطور العلمي المتلاحق بكافة المجالات.

حضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة.​