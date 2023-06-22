توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن "البصمة الإلكترونية"

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات؛ لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، وكذلك الاطلاع على خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك وفترة الإجازات الصيفية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، وتاكد من استعدادات المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية من حيث (القوى البشرية، والأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، والأقسام الداخلية، والطوارىء، والعمليات)، مشددًا على أهمية تنفيذ الخطة الوقائية بمناطق "مذابح الأضاحي"، ومتابعة إجراءات سلامة الأغذية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أشار إلى نتائج الزيارات الميدانية التي يجريها بمختلف المنشآت الطبية لتفقد الخدمات المقدمة للمرضى، وما يتم رصده سواء من إيجابيات أو سلبيات، مشددًا في هذا الصدد على وكلاء الوزارة بتعميم قرار تفعيل أجهزة البصمة الإلكترونية بجميع المنشآت الطبية لمتابعة انتظام عمل الفرق الطبية.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على مستجدات المسح الشامل لسكن الأطباء والذي تم من خلال المرور على أكثر من 3 آلاف منشأة لسكن الأطباء، لمتابعة ما يتم تنفيذه في إطار مشروع تطوير ورفع كفاءة سكن الأطباء.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير شدد على تسريع وتيرة العمل بمشروع "حياة كريمة" بمختلف المحافظات، مؤكدًا على وكلاء الوزارة التعاون مع منسقي المبادرة داخل المحافظة وتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه الشكر لرؤساء القطاعات لجهودهم في الانتقال وانتظام إدارة العمل من مقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ مطلع الشهر الجاري، مشددًا على أهمية متابعة مؤشرات الأداء مع الموظفين التابعين لقطاعات وهيئات الوزارة لضمان العمل وفقًا للرؤى الجديدة ونظم الميكنة الحديثة.​