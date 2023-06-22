التنمية المحلية: لحوم ودواجن بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى المبارك

كتب- محمد نصار:

اطلع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على تقرير عن متابعة مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر يونيو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة "سند الخير" كان كبيرا حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع الـ60 بلغ حوالي 310 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة تدعم محدودي الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه جار تكثيف عمل مبادرة سند الخير استعدادا لعيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية والوصول إليهم بالمناطق النائية، مشيرا إلى أن المبادرة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة والطازجة، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 164 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة من (عسل - زبدة - سكر - أرز - زيت..)بإجمالي مبيعات 54 مليون جنيه، والدواجن (فراخ - بط - أوراك دجاج ) بإجمالي مبيعات بلغت 29,4 مليون جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة سند الخير حققت نجاحا كبيرا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط خاصة في المناسبات المختلفة والأعياد، وذلك من خلال قدرتها على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات، مشيدا بدور ومشاركة منظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة العاملة في تجارة الجملة ونصف الجملة في دعم المبادرة، لتتكامل مع جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة تمكنت على مدار الأسبوعين الـ59 والـ60 من تحقيق مبيعات بلغت 14,5 مليون جنيه طافت خلالها 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كل أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، مشيرا إلى أنه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات بكل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات في محافظتي كفر الشيخ والغربية، و5 سيارات في محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء و2 سيارة لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

ووجه وزير التنمية المحلية، بزيادة المعروض من السلع الأساسية وضخ كميات إضافية من اللحوم على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات، لسرعة توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كل الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدعم الذي يقدمه المحافظون والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح مبادرة سند الخير واستمرارها في الوصول إلى المواطنين وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجا.​