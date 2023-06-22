وزير الري يشهد تكريم 15 متدربا إفريقيا من 14 دولة

كتب- مصراوي:

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حفل تكريم 15 من المتدربين الأفارقة وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذي نظمه "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" تحت عنوان "إدارة أنظمة الري والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الإفريقية"، بحضور السفير مهند صالح الياجوزي، من الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد المقص، من هيئة سلامة الغذاء بالاتحاد الإفريقي.

ورحب الدكتور "سويلم" بالمتدربين الأفارقة مهنئا باجتيازهم للبرنامج التدريبي، ومعربا عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منه في رفع قدرات المشاركين على المستوى الفني، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية الشقيقة، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تتمتع بوفرة مواردها المائية ولكنها تحتاج لتحسين عملية إدارة المياه بها وهو ما تساهم فيه مصر من خلال توفير البرامج التدريبية لرفع قدرات المتخصصين في مجال المياه بالدول الإفريقية.

كما توجه الدكتور سويلم بالشكر للجهات الممولة للبرنامج وهي الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية، وهيئة سلامة الغذاء التابعة للاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى ما تمثله التغيرات المناخية من تحدي كبير أمام العديد من الدول الإفريقية خاصة مع نقص القدرات البشرية بالدول الإفريقية القادرة على التعامل مع تغير المناخ، مشيرا إلى أن إدراك مصر لتأثير تغير المناخ على قطاع المياه أدى إلى سعي مصر وبنجاح لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال العديد من الفاعليات الدولية مثل أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه في شهر مارس الماضي، بخلاف ما تقوم به مصر على الصعيد الداخلي من مشروعات وإجراءات للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول.

كما أشار إلى ما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية، على الرغم من تضاعف عدد سكان مصر 4 مرات منذ الستينيات وحتى الآن وهو ما يشير لمجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر.

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا البرنامج التدريبي ينعقد من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN، والذي تم تدشينه مؤخرا تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27، وتعد أحد طرق تنفيذها العمل على بناء القدرات في مجال المياه، حيث توفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والذي أصبح مركزا إفريقيا للتدريب في مجال التغيرات المناخية.

وأكد وزير الري سعي مصر لدعم الدول الإفريقية وتعزيز التعاون معها ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه، خاصة خلال فترة رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة AMCOW في دورتها الحالية لعامي 2023 و2024، موضحا أنه تم صياغة 6 حزم تدريبية ضمن مسارات العمل الـ6 لمبادرة AWARe، وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين الأفارقة.

وذكر الدكتور سويلم ما تقدمه الوزارة من دورات تدريبية إقليمية متنوعة تهدف لرفع قدرات المتخصصين بالدول الإفريقية الشقيقة اعتمادا على الإمكانيات التدريبية المتميزة التي تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذي يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربون من دول حوض النيل والدول الإفريقية، بخلاف دبلومة الموارد المائية المشتركة والتي تعقد سنويا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأشار المتدربون -في كلمة ألقاها عنهم أحدهم- إلى ما اكتسبوه من خبرات مهمة خلال البرنامج التدريبي وزيارة المشروعات المائية المنفذة في مصر، مؤكدين حرصهم على العمل جاهدين لتحسين عملية إدارة المياه في بلادهم، مع توجيه الشكر للمنظمين و"المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي".

وتم عقد البرنامج التدريبي خلال الفترة من 11 لـ21 يونيو الجاري بمشاركة 15 متدربا من 14 دولة إفريقية هي (بتسوانا - بوروندي - كاميرون - إريتريا - كينيا - ليسوتو - ليبريا - مالاوي - نيجيريا - رواندا - جنوب إفريقيا - جنوب السودان - جاميبيا - زيمبابوي).

وتناول البرنامج موضوعات متنوعة حول الإدارة المتكاملة للمياه ونظم الري الحقلي وقانون الموارد المائية والري وروابط مستخدمي المياه وإدارة المياه الجوفية وتصميم وتشغيل الطلمبات والتكيف مع التغيرات المناخية في مجال الزراعة وإدارة نوعية المياه وتصميم نظم الري الحديث ونظم المعلومات الجغرافية.

كما تضمن البرنامج عدة زيارات حقلية لمشروعات الري الحديث والصرف المغطى بالفيوم والاجتماع مع أحد روابط مستخدمي المياه، وزيارة محطة مركز البحوث بوادي النطرون، وزيارة مركز المعلومات ومركز التنبؤ بالوزارة.​