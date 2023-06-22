خالد الخطيب مديرًا للرعاية العاجلة بوزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ندب الدكتور خالد الخطيب، رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة، خلفًا للدكتور حلمي عبدالرحمن.

وكان "الخطيب" يشغل منصب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

ونص القرار -الذي حصل عليه مصراوي- على ندب الدكتور خالد الخطيب، استشاري إدارة مركزية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة، أي الأجلين أقرب.

كما قرر وزير الصحة، تكليف الدكتور وليد عبدالمقصود، وكيلًا لوزارة الصحة بالقليوبية، خلفًا لـ"الخطيب".​