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خالد الخطيب مديرًا للرعاية العاجلة بوزارة الصحة

10:54 ص الخميس 22 يونيو 2023
خالد الخطيب مديرًا للرعاية العاجلة بوزارة الصحة

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

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كتب- أحمد جمعة:

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ندب الدكتور خالد الخطيب، رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة، خلفًا للدكتور حلمي عبدالرحمن.

وكان "الخطيب" يشغل منصب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

ونص القرار -الذي حصل عليه مصراوي- على ندب الدكتور خالد الخطيب، استشاري إدارة مركزية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة، أي الأجلين أقرب.

كما قرر وزير الصحة، تكليف الدكتور وليد عبدالمقصود، وكيلًا لوزارة الصحة بالقليوبية، خلفًا لـ"الخطيب".​

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سوق مصراوى

خالد عبدالغفار وزير الصحة ندب الدكتور خالد الخطيب الإدارة المركزية للرعاية الحرجة وليد عبدالمقصود خلفا للخطيب

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