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السكة الحديد: اختصار وصول قطارين على خط (الزقازيق - ميت غمر - طنطا)

10:52 ص الخميس 22 يونيو 2023
السكة الحديد: اختصار وصول قطارين على خط (الزقازيق - ميت غمر - طنطا)

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرا لإجراء أعمال الصيانة وتركيب كمر لبربخ المياه أسفل السكة الحديد بخط (الزقازيق / ميت غمر / طنطا) بالكيلو 14/350 بين محطتي (النخاس وميت القرشي) وذلك اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق 22/6/2023 على أن يتم اختصار قطار 246 بمحطة النخاس وعودته إلى الزقازيق واختصار قطار 247 بمحطة ميت القرشي وعودتة لمحطة طنطا وذلك مساء اليوم فقط.

كما سيتم اختصار ذات القطارين مساء يوم الخميس الموافق 29/6/2023 لاستكمال باقي الأعمال، بالإضافة إلى حجز قطارات أرقام (226 – 228) بمحطة النخاس وقطارات أرقام (227 – 1115) بمحطة ميت القرشي بمتوسط ساعة طوال مدة الأعمال.

وللتيسير على جمهور الركاب ستقوم الهيئة بالتعاون مع شركة النيل العامة والمنفذة لأعمال الصيانة بتوفير أتوبيسات لنقل ركاب القطارين الذين تم اختصار مسيرهما مع استمرار تهدئة باقي القطارات بمنطقة العمل على أن تعود القطارات لجداولها الحالية بعد إنهاء الأعمال بالبربخ.​

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