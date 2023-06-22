تبدأ من 450 جنيها.. قضي إجازة عيد الأضحى بأرخص الأسعار في هذه الفنادق

كتب يوسف عفيفي:

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يبحث المواطنون عن أرخص وأفضل الفنادق والأماكن السياحية لقضاء رحلة سعيدة بأقل التكاليف، حيث يتبادر إلى الأذهان كيف أقضي إجازة العيد بأقل تكلفة.

وتسارع فنادق الإسكندرية ومرسى مطروح والعلمين والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ودهب وطابا ونويبع، وغيرها من المقاصد السياحية، في تقديم عروض تناسب جميع الفئات العمرية بهدف تنشيط السياحة الداخلية، خاصة خلال فترة الأعياد والإجازات الصيفية.

وقال عاطف عبداللطيف عضو جمعيتي مرسى علم وجنوب سيناء، إن الأسر المصرية تبدأ من الآن في حجز رحلاتها لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتأتي مناطق الإسكندرية والساحل وفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وغيرها من المقاصد الأخرى على رأس أولوياتهم.

وأكد عبداللطيف في تصريحات لمصراوي، أن الأسعار متفاوتة من منطقة لأخرى ومن فندق لآخر، وتبدأ من 2000 جنيه للغرفة في الليلة الواحدة وحتى 15 و18 و20 ألف جنيه حسب درجة نجومية الفندق وموقعه، وهل هو فندق نجمة او نجمتين او 3 نجوم أو 4 أو 5 نجوم.

وأوضح أن الإشغالات المتوقعة خلال عيد الأضحى، في فنادق شرم الشيخ تتخطى حاجز الـ 70% والغردقة تتراوح بين 80 لـ 90% والساحل الشمالي تصل لـ 90%، وتبدأ الأسعار في الساحل من 3 و4 و6 آلاف جنيه للشقة الواحدة، وسعر الشاليه في الليلة الواحدة يبدأ من 10 و11 ألف جنيه.

وأشار عبداللطيف، إلى أن سعر الغرفة في الليلة الواحدة بفنادق مرسى علم تبدأ من 3 آلاف جنيه وتصل لـ 8 آلاف جنيه، وتتخطى نسبة الحجوزات فيها خلال أيام العيد 80% وطابا ونويبع تصل لـ 70%، وفنادق دهب لا تقل عن 70% أيضا.

ويرصد "مصراوي" أبرز العروض المقدمة من الشركات السياحية والفنادق خلال عيد الأضحى والصيف على النحو التالي:

فنادق الإسكندرية

- 458 جنيها، سعر الغرفة في الليلة الواحدة إقامة كاملة في فنادق 3 نجوم، شاملا الضرائب والرسوم.

- 611 جنيها، سعر الغرفة في الليلة الواحدة إقامة كاملة في فنادق نجمتين و3 نجوم، شاملا الضرائب والرسوم.

- 863 جنيها، سعر الغرفة في الليلة الواحدة إقامة كاملة في فنادق 3 نجوم مع فطور، شاملا الضرائب والرسوم.

- 1336 جنيها، لحجز جناح عائلي في الليلة الوحدة إقامة كاملة، شاملا الضرائب والرسوم.

فنادق مرسى مطروح

- 705 جنيهات، سعر الغرفة في الليلة الواحدة إقامة كاملة في فنادق 3 و 4 نجوم بمرسى مطروح.

- 1900 جنيه، سعر الغرفة في الليلة الواحدة إقامة كاملة بفنادق 4 نجوم في بورتو مطروح.

فنادق شرم الشيخ

- 1600 جنيه سعر الغرفة المزدوجة لعدد (فردين) في الليلة الواحدة إقامة سوفت كاملة.

- 1700 جنيه، سعر الغرفة المزدوجة لعدد (فردين) في الليلة الواحدة إقامة سوفت كاملة.

- 2100 جنيه، سعر الغرفة المزدوجة لعدد (فردين) في الليلة الواحدة إقامة سوفت كاملة.

- 1950 جنيها، سعر الغرفة المزدوجة لعدد (فردين) في الليلة الواحدة إقامة سوفت كاملة.

- 2550 جنيها، سعر الغرفة المزدوجة لعدد (فردين) في الليلة الواحدة إقامة سوفت كاملة.

فنادق الغردقة

- 1900 جنيه، سعر الغرفة المزدوجة في الليلة الواحدة إقامة كاملة.

- 2100 جنيه، سعر الغرفة المزدوجة في الليلة الواحدة إقامة كاملة.

- 2450 جنيها، سعر الغرفة المزدوجة في الليلة الواحدة إقامة كاملة.

- 2550 جنيها، سعر الغرفة المزدوجة في الليلة الواحدة إقامة كاملة.

- 2650 جنيها، سعر الغرفة المزدوجة في الليلة الواحدة إقامة كاملة.

- 2800 جنيه، سعر الغرفة المزدوجة في الليلة الواحدة إقامة كاملة.

- 3000 جنيه، سعر الغرفة المزدوجة في الليلة الواحدة إقامة كاملة.

طرق الحجز

1ـ شركات السياحة العاملة في حجز الرحلات والفنادق.

2ـ الحجز عن طريق الفنادق مباشرة عبر مواقعها الإلكترونية أو تليفوناتها المباشرة.

3ـ الحجز من خلال صفحاتهم الرسمية على "فيس بوك".

4ـ حجز التذاكر سواء ـ(الباص أو الطيران)ـ والسفر إلى الوجهة التي يرغب فيها والتوجه إلى الفندق مباشرة.

5ـ شركة مصر للطيران أو من خلال مكاتبها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية لحجز الطيران.

تناسب الجميع

قال علي غنيم، رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية، إن أسعار الفنادق خلال إجازة عيد الأضحى والصيف، في متناول الجميع، لافتا إلى أن أفضل الأماكن السياحية تتمثل في الإسكندرية ومرسى مطروح والعلمين والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.

وأكد غنيم لمصراوي، أن الفنادق والمنتجعات السياحية، على أتم الاستعداد لاستقبال كل المواطنين المصريين والأجانب، حيث تتمتع هذه المناطق بمناخ رائع ومعتدل لكل الزائرين.

ونصح المواطنين الراغبين في قضاء إجازتي عيد الأضحى والصيف، بالذهاب إلى مدينة مرسى مطروح، كون أسعارها تناسب كافة المواطنين، حيث تضم فنادق فئة نجمتين و3 نجوم و4 نجوم.

وأضاف غنيم، أن سعر الليلة في فنادق فئة نجمتين و3 نجوم تتراوح بين 400 إلى 500 جنيه في الليلة الواحدة، وتضم كل الإمكانيات لاستقبال الزائرين المصريين لقضاء إجازة ممتعة.

وأشار غنيم، إلى هناك شركات نقل بأسعار تناسب الجميع إلى كل المقاصد السياحية، موضحا أن الأبواب مفتوحة أمام كل المصريين بأسعار جميلة للغاية، داعيا إلى تشجيع السياحة الداخلية لعودة الروح للجسد السياحي من جديد.