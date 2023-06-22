الحج 2023.. إرشادات تقلل مشقة السفر أثناء الحج
كتب يوسف عفيفي:
وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، عدة إرشادات إلى الحجاج القادمين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام تقلل من مشقة السفر.
واستعرضت الحج السعودية في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، هذه الإرشادات على النحو التالي:
- تقليل الأمتعة والاكتفاء بالضروريات فقط.
- حزم الأمتعة جيداً وتمييزها وترتيبها.
- التأكد من توفر كافة الوثائق الضرورية المطلوبة.
- عدم حمل مواد ممنوعة أو مقيدة.
- الالتزام بمواعيد التجمع والسفر المحددة.
- الاعتياد على المشي.
- تجنب الأعمال الشاقة.
- شرب سوائل كافية.
- استخدام مظلة شمسية أثناء الحج.
من جانبها، ناشدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، المواطنين بضرورة احترام القوانين والإجراءات الموضوعة من قبل المملكة العربية السعودية والتي تقوم بأعمال متميزة للغاية لتوفير أفضل بيئة مناسبة لحجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك دون أدنى معوقات.
وأكدت "سامية" في تصريح لمصراوي، أن وزارة السياحة والآثار، تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطن المصري في الاستفادة من الخدمات السياحية من المنشآت السياحية، وتوعية المواطن وإطلاعه على جميع الأمور التي من شأنها حمايته من التعرض لأي مشاكل من الكيانات غير الشرعية وذلك في ضوء توجيهات الوزير.
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