عبر المحمول.. 7 تطبيقات إلكترونية مهمة لخدمة الحجاج

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن تطبيقات إلكترونية مهمة عبر التليفونات المحمولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم 1444هـ/2023م.

يأتي ذلك بالتزامن مع استقبال المملكة حجاج بيت الله الحرام، منذ يوم 21 مايو الماضي، مع تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لخدمة ضيوف الرحمن.

واستعرضت الحج السعودية في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" هذه التطبيقات على النحو التالي:

1- تطبيق صحة

(هذا التطبيق عبارة عن استشارات طبية عبر الصوت والصورة).

2- حج ذكي

(يقدم المواقع الميدانية التي تهم الحجاج مثل حدود الحرم والطرقات والفنادق والمطاعم وغيرها بعدة لغات).

3- تروية

(متاح هذا التطبيق بـ7 لغات لكل ما يخص المياه في المشاعر المقدسة وتحديد توزيع مياه زمزم ودورات المياه).

4- خطبة عرفة

(يترجم هذا التطبيق الخطبة لـ 5 لغات).

5- مناسكنا

(يوفر للحجاج معلومات إرشادية وتوعوية بعدة لغات).

(يعزز التواصل المباشر بين وزارة الحج السعودية وضيوف الرحمن).

6- المطوف

(يقدم هذا التطبيق خدمات عديدة منها: الإفتاء على مدار الساعة).

7- اسعفني

(مقدم هذا التطبيق من هيئة الهلال الأحمر لطلب الخدمات الإسعافية).

وعلى مستوى مصر، تنطلق خلال أيام قليلة، أولى رحلات الحجاج بيت الله الحرام من مصر إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط استعدادات كبيرة للحفاظ على راحة وسلامة جميع الحجاج.

وينظم موسم الحج في مصر 3 جهات رسمية تتمثل في وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

وتبدأ شركة مصر للطيران، في أولى رحلات الحج لموسم 1444هـ/2023م، من مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من يوم 10 وحتى 22 يونيو الجاري، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا من أول يوليو وحتى 18 يوليو 2023.