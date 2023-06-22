لأول مرة.. حافلات ذاتية القيادة لتسهيل تنقل الحجاج

كتب- يوسف عفيفي:

قالت المملكة العربية السعودية، إن الهيئة العامة السعودية للنقل، تطلق لأول مرة في موسم حج هذا العام 1444هـ، تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة لخدمة ضيوف الرحمن.

يأتي ذلك في إطار الحرص على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة تمكن نقل "الصديق للإنسان والبيئة"، ضمن مبادراتها في توفير خيارات نقل متعددة للتسهيل على الحجاج.

وأوضحت الهيئة العامة السعودية للنقل، أن الحافلات ذاتية القيادة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتخاذ القرارات اللازمة؛ بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، مشيرة إلى أن الحافلة الواحدة تتسع إلى 11 مقعدا، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج، ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري.

وفي السياق، خصصت الهيئة العامة السعودية للطرق 300 مراقب على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة لخدمة مستخدمي الطرق.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت بتهيئة شبكة الطرق استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن منذُ وقت مبكر، حيث قامت بمسح جميع الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة من المنافذ الحدودية، كما قامت بصيانة أكثر من 7400 كم بهدف خدمة وراحة ضيوف الرحمن عبر شبكة طرق المملكة التي تُعد الأولى عالمياً في مؤشر الترابط.