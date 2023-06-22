وزارة العمل: فرص عمل للشباب بالإسكندرية تشمل ذوي الهمم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل للشباب في محافظة الإسكندرية، وتشمل ذوي الهمم.

وقالت مديرية العمل بالإسكندرية، إن هذه الفرص متوفرة للشباب للعمل بشركة أمان للخدمات المالية، لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا، وذلك برواتب مجزية، مع توفير تأمين صحى وإجتماعي، للشباب من سن 19 إلى 45 سنة خبرة وبدون خبرة.

يأتي ذلك في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهني تساهم في دخولهم سوق العمل الداخلي والخارجي والمشاركة في التنمية.

وأوضحت الوزارة، أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، أوضح فيه أنه بالتنسيق مع شركة أمان للخدمات المالية، تم توفير تلك الفرص للشباب في العمل على مهنة مندوب مبيعات، وموظف إداري مع توافر فرص لذوي الهمم. .وأضاف وكيل المديرية، أنه على الشباب الراغب في الحصول على تلك الفرص التقديم بإدارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية وعنوانه: شارع دكتور سيد فهمي متفرع من شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة، مؤكداً سعي المديرية واستمرار جهودها في التعاون مع الشركات العاملة من القطاع الخاص والإستثماري داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة والمقيمين فيها.