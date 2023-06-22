عقب فض الشيوخ دور الانعقاد.. موعد انتهاء جلسات النواب

كتب - مصراوي:

عقب إعلان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازاق، فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول، والذي انطلقت فعالياته منذ أكتوبر الماضى، جاء السؤال عن متى سيفض مجلس النواب دور الانعقاد الحالي؟.

وعلى غير المعتاد عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلستين هذا الأسبوع يومي الثلاثاء والأربعاء، أقر خلالهما مشروع قانون إنشاء جهاز الملكية الفكرية المصرية وعدد من اتفاقيات التنقيب عن البترول في منطقة خليج السويس، بالإضافة إلى عدد من القرارات الجمهورية.

وكثرت التكهنات عن أن مجلس النواب سيقوم بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني عقب هاتين الجلستين، إلا أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خالف التوقعات وقرر رفع الجلسات إلى يوم الأحد الموافق 9 يوليو المقبل.

وكشفت مصادر برلمانية لـ"مصراوي" عن مشروعين قانونين سيتم الانتهاء منهما قبل فض دور الانعقاد الحالي، وهما مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان وأكثر من 60 نائبا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يتم مناقشته حاليا بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت المصادر أن موعد فض جلسات مجلس النواب لم يتم بشكل محدد، إلا أنه أشار إلى استمرار المجلس حتى منتصف شهر يوليو على الأكثر، عقب ذلك سيتم فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، على أن يعود المجلس من خلال دور الانعقاد الرابع في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.