أرخص شقة بـ860 ألف.. كيف تحصل على شقة من الطروحات الحالية للحكومة؟

أرخص شقة بـ860 ألف.. كيف تحصل على شقة من الطروحات

كتب- محمد عبدالناصر:

يوجد خلال الفترة الحالية طرحين للشقق عن طريق بنك التعمير والإسكان والهيئة العامة لتعاونيات البناء الإسكان، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وقاربت أقل وحدة من 860 ألف جنيه في هذه المشروعات بينما ارتفع سعر أغلى وحدة لأكثر من 1.9 مليون جنيه.

ويمكن التقديم في هذه المشروعات على النحو التالي:

مشروعات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان:

الهيئة العامة للبناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان أعلنت طرح شقق جديدة في 4 مدن جديدة، بجدية حجز تبدأ من 70 ألف وحتى 100 ألف جنيه.

وللحجز في شقق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، يتم سحب كراسات الشروط حتى يوم 26 / 6 الجاري، من مقر الهيئة الرئيسي في 3 شارع سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر، مقابل 300 جنيها.

وتتواجد الشقق في مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة بدر – لؤلؤة العاشر من رمضان “، بمساحات تتراوح من 95م : 155 متر.

شقق القاهرة الجديدة:

ويصل سعر الشقة الـ 109 متر في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، لـ مليون و383 ألف جنيه، حيث يتم سداد 106 ألف جدية حجز دخول القرعة، ثم 213 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 213 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط ل، 42 ألف جنيه.

مدينة 6 أكتوبر:

سجلت الشقة الـ 125 متر مليون و 616 ألف جنيه، على أن يتم سداد مبلغ 118 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 178 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 178 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط ل، 57 ألف جنيه.

العاشر من رمضان:

سجلت الشقة الـ 95 مترا 868 ألف جنيه، يتم سداد مبلغ 64 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 96 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 96 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط ل، 30 ألف جنيه.

كما سجلت الشقة الـ150 متر مليون و384 ألف جنيه، ويتم سداد مبلغ 102 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 153 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 153 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط ل، 48 ألف جنيه.

شقق مدينة بدر:

سجلت الشقة الـ 125 متر مليون و322 ألف جنيه، على أن يتم سداد مبلغ 97 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 164 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 164 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط ل، 46 ألف جنيه.

ثانيا.. شقق بنك التعمير والإسكان:

بنك التعمير والإسكان، يطرح شقق في مشروع الفيروز في مدينة الغردقة، ومشروع الجوهرة في مدينة بور سعيد، حيث يستمر التقديم على هذه المشروعات حتى يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري.

وبالنسبة لمشروع الفيروز في مدينة الغردقة فهو يتكون من 25 مبنى سكني بإجمالي 174 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 89 مترا وحتى 100 متر من خلال تصميم 4 نماذج متميزة للمباني كل مبنى مكون من دور أرضي و2 دور متكرر.

ويصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه يتم سدادها عن طريق بنك التعمير والإسكان، بجانب 500 جنيه مصروفات إدارية، ويبدأ الحجز الإلكتروني للشقق يوم 3 يوليو المقبل.

لكن سداد جدية الحجز متاح من الآن وحتى يوم 22 / 6، ثم بعد ذلك تبدأ عمليه الحجز الإلكتروني.

وتصل أسعار الشقق في مدينة الغردقة لـ884 ألف جنيه لمساحة الـ90 مترا، وتكون فترة السداد على 10 سنوات، بينما تصل أغلى وحدة لـ924 ألف جنيه، وهي شقة 90 مترا، وتكون فترة السداد على 10 سنوات.

أما المشروع الثاني فهو في مدينة بور سعيد، يتكون المشروع من 93 عمارة سكنية العمارة مكونة من دور أرضي وعدد 5 أدوار متكررة الوحدات نصف تشطيب كاملة المرافق كهرباء تليفون غاز مياه والواجهات تشطيب متميز والمداخل من الرخام.

ويصل مقدم الحجز لـ100 ألف جنيه يتم سدادهم عن طريق بنك التعمير والإسكان، بجانب 500 جنيه مصروفات إدارية، ويبدأ الحجز الإلكتروني للشقق يوم 3 يوليو المقبل.

وتتراوح أسعار الشقق الـ121 مترا لـ مليون و381 ألف جنيه وحتى مليون و408 ألف.

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