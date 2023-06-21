أسعار عداد الكهرباء 2023 ورسوم التركيب

كتب- محمد صلاح:

يتساءل الكثير من المواطن عن أسعار العداد مسبوق الدفع عند التقدم بطلب تغيير عداد الكهرباء القديم إلى عداد مسبوق الدفع أو عند تركيبه للمرة الأولى سواء عداد أحادى أو ثلاثى.

ونشرت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء،على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنواع عدادات الكهرباء وأسعارها لعام 2023.

وجاءت الأسعار كالتالى:

- أسعار عداد الكهرباء الأحادي:

أسعار عداد الكهرباء الأحادي. يقدر بـ 1274 جنيها، ويشمل مصروفات التخزين والنقل، بالإضافة لرسوم التركيب فتقدر بـ 285 جنيها.

ويأتي هذا العداد مشحونًا بكارت قيمته 100 جنيه.

- أسعار عداد الكهرباء الثلاثي:

أسعار عداد الكهرباء الثلاثي يقدر بـ1547 جنيها تشمل مصروفات التخزين والنقل، ورسوم تركيبه 285 جنيها.

ويأتي العداد مشحونًا بكارت بقيمة 100 جنيه.

وفيما يتعلق بخطوات تغيير عداد الكهرباء التالف أو عداد الكهرباء التقليدي:

1-التوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن ، و إحضار البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.

- أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

3- أو الاتصال بالخط الساخن لشركة التوزيع التابع لها

إجراءات تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدي

1-يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد، .

2-معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل..

3-عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

4-فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.

5-حصر المديونية وهي تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.

6-تحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن.

7- شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه وإذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.

8- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كأن لم يكن وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.

وفيما يتعلق بمميزات العداد مسبوق الدفع:_

1-يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي.

2-ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3-يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4-سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5-تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد..

6-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الإستهلاك.