قرينة الرئيس الأمريكي ترسل هدية لمسئولة بالأزهر لجهودها مع الواعظات - صور
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الوعظات، تلقيها هدية من قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن.
وقال الدكتورة إلهام شاهين عبر صفحتها على "فيسبوك"، الأربعاء:"عندما ترسل First Lady Dr. Jill Biden السيدة الأولى في البيت الأبيض بهدية لي تقديرًا لجهودي المبذولة في عملي بالأزهرالشريف لشئون الواعظات، شيء غير متوقع ويشعرني بالفخر والاعتزاز، خالص الشكر والتقدير.
وزارت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، مطلع يونيو الجاري، الجامع الأزهر، مرتدية رداءً طويلًا باللون الأزرق وغطاءً للرأس؛ احترامًا لتقاليد دخول المساجد.
واستمعت قرينة الرئيس الأمريكي إلى شرح عن الجامع من رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، الذي كان في استقبالها لدى وصولها.
وحرصت جيل بايدن على زيارة الجامع الأزهر؛ لما يمثله الأزهر الشريف من مكانة كبيرة على مستوى العالم، باعتباره منارة للدين والعلم والوسطية.
وكانت قرينة الرئيس الأمريكي قد وصلت، في وقت سابق اليوم، إلى القاهرة، قادمة من الأردن في زيارة تستغرق يومين، ضمن جولة تشمل أربع دول.
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