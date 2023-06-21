وقف الصيانة وترشيد الإستهلاك.. تعرف على خطة "الكهرباء" خلال أيام عيد الأضحى المبارك

كتب - محمد صلاح:

كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال إعداد الشركة القابضة لكهرباء مصر خطة ستقوم شركات النقل والإنتاج والتوزيع بتنفيذها لتفادى حدوث أي أعطال فنية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نتيجة زيادة الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليماته بإنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن التعليمات تشمل وقف أعمال الصيانة الدورية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتخصيص غرف عمليات بكل شركة للمتابعة، وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة.

وشدد حمزه فى تصريحات لـمصراوى، أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية بالمساجد الكبرى أثناء صلاة العيد والتنسيق مع وزارة الأوقاف لترشيد الاستهلاك بأجهزة التكييف، واستمرار التنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف الحملات ضد سرقات التيار، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من الفنيين للاستعانة بهم فى حالة حدوث أى أعطال فنية داخل العاصمة وخاصة فى أماكن التجمعات للاحتفال بعيد الأضحى.

وقال إنه تم إعلان حالة الطوارئ فى جميع شركات الكهرباء من نقل وإنتاج وتوزيع، مع اقتراب حلول عيد الفطر الأسبوع المقبل، تحسبا لحدوث أعطال فنية طارئة فى المناطق التابعة للشركات.