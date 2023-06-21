الجيزة: ضبط طن مصنعات لحوم وحواوشي وكبدة فاسدة بالمنيرة الغربية وأبو النمرس

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كتب يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود حملات تمشيط الاسواق والمحال للتأكد من سلامه السلع المطروحة للمواطنين حفاظاً على السلامة العامة.

واطلع محافظ الجيزة على جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والأحياء المعنية في تنفيذ حملات مكبرة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت الحملات من ضبط حوالي ١ طن و ٥٠ كجم مصنعات لحوم وحوواشي وكبدة جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد الثلاجات والمحال بمركز ومدينة أبو النمرس وتم تحرير محاضر بالمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 180 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير عدد 3 محاضر قانونية بالمخالفات وذلك بحي المنيرة الغربية.