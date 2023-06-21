بعد إعلان ترشحه لرئاسة الحزب.. توفيق عكاشة يعلن دعم فؤاد بدراوي في انتخابات "الوفد"
كتب - مصراوي:
أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، دعم فؤاد بدراوي في الانتخابات الداخلية لحزب الوفد، على مقعد رئيس الحزب.
وقال عكاشة في منشور عبر صفحته على "تويتر"، الأربعاء:"إلى الأخ العزيز فؤاد بدراوي، هذه رسالتى لك أمام كل الناس، أنا مستعد اطوف معك فى جميع المحافظات التى بها لجان لحزب الوفد لمساندتك فى الانتخابات الداخليه لحزب الوفد، فهذه هى الأصول والمبادىء والقيم التى تعلمناها فى عائلاتنا وفى بيوتنا بيت عكاشه وبيت الفقى بالرغم من أننى لست عضوا فى الحزب".
كان النائب فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أعلن ترشحه رسميا على منصب رئاسة الحزب، في الانتخابات المقبلة.
سوق مصراوى
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