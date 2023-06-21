ضمن مبادرة "فرحة".. المستندات المطلوبة للحصول على إعانة زواج من الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلق بيت الزكاة والصدقات، اليوم، مبادرة لتيسير الزواج بجميع محافظات الجمهورية، تحت اسم "فرحة".

ويخضع بيت الزكاة والصدقات منذ في تدشينه في عام 2014، لإشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وطالبت بيت الزكاة والصدقات، الراغبين في الحصول مساعدات لتيسير الزواج تقديم الطلبات بدءًا من اليوم وحتى انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وجاءت الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدات على النحو التالي:

أشار إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم، هي:

صورة البطاقة الشخصية للاب والام

صورة البطاقة الشخصية للعروس.

صورة شهادات الميلاد للأخوة والاخوات.

صورة وثيقة زواج حديثة لم يمر عليها أكثر من ٦ شهور.

صورة عقد الايجار .

برنت تأمينات اجتماعية.

صورة إيصال مرافق /كهرباء او غاز او مياه.

وأكد البيان أن بيت الزكاة والصدقات المصري يهدف إلى التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين افراد المجتمع وتنمية اموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والاعانات الخيرية في اعمال البر فضلا عن صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا.

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