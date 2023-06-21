الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى وتوجه نصيحة للمواطنين

وزيرا الهجرة والإسكان يتلقيان تقريرًا شاملًا عن آخر مستجدات مكافحة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال عيد الأضحى المبارك.

وقالت "منار" في تصريحات تلفزيونية، إن طقس العيد، يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة يصل لـ 3 درجات، لتسجل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى اعتدال درجات الحرارة على السواحل الشمالية لتسجل نحو 28 درجة مئوية، فيما تستقر الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعj "منار" أن تشهد البلاد خلال عيد الأضحى أيضًا، نشاطا للرياح في فترات المساء وساعات المغرب غير محملة بالأتربة، مع ظهور الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس في وقت الظهيرة خلال تلك الأيام لأنها شديدة الحرارة.

وتشهد البلاد حاليا، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، لتسجل العظمى 33 درجة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

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