وزارة العمل: تنظيم ملتقى للسلامة والصحة المهنية بقطاع البترول بمديرية مطروح

كتب يوسف عفيفي:

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة مطروح، نظمت ملتقى السلامة والصحة المهنية بشركات الخدمات البترولية (المصرية – الدولية) بعنوان "معايير السلامة في شركات الخدمات البترولية".

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وبمشاركة عدد من شركات الخدمات البترولية في حقول الصحراء الغربية، بمقر شركة ويزرفورد سيرفيس بموقع سلام التابع لشركة خالدة للبترول، و بحضور 49 من العاملين في هذا المجال، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة تكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع المجالات ومختلف القطاعات للحفاظ على الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح في تقريره للوزارة، حضر الملتقى ألان برياند مدير شركة أباتشي الأمريكية لحقول الصحراء الغربية، ودريك كراتيون مدير السلامة و الصحة المهنية بالشركة، وعدد من القيادات بشركة خالدة للبترول و شركات الخدمات في نطاقها ، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي ضمن خطة إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية لتطبيق أعلى معايير السلامة و الجودة في جميع المجالات و خاصة مجال البترول .

وأضاف مدير المديرية: إلقاء محاضرات من شركات الخدمات المشاركة بالملتقى لنقل الخبرات و كيفية تطبيق معايير السلامة بها، كما ألقى مصطفى جابر مدير إدارة السلامة و الصحة المهنية بمطروح محاضرة عن معايير السلامة وكيفية تطبيقها، والتأكيد على الاستمرار في الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة في إطار القوانين المصرية للحفاظ على حقوق وسلامة العاملين.

وجرى نقل تحيات حسن شحاتة وزير العمل إلى الحضور، وتكريم مدير موقع ويزرفورد و مدير السلامة بالموقع و ذلك لعدم تسجيل أي إصابات أو حوادث خلال الفترات السابقة مع التأكيد على مداومة الحفاظ على التميز .