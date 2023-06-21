مدير مرصد الأزهر يستقبل الملحق الثقافي للسفارة الأمريكية بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



استقبلت الدكتورة رهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الأربعاء، إرين تاريو الملحق الثقافي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وسارة عواد مساعد الشئون الثقافية.

وتعرف الحضور على أبرز إصدارات المرصد المقروءة والمرئية، وكذلك الفعاليات التدريبية المقرر عقدها في الإجازة الصيفية المقبلة لطلاب التعليم ما قبل الجامعي بعنوان "اعرف_أكثر" Know More، وذلك للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا.

وتعرف الحضور على مبادرة اسمع واتكلم الذي انطلقت فعالياتها في عام 2018م، وعقدت النسخة الثانية منها في أكتوبر 2022، والتي حققت نجاحات عديدة على صعيد الندوات الجامعية واللقاءات المباشرة مع الشباب والاستماع لآرائهم وأهم المشكلات التي تؤرق تفكيرهم، والتي ساهمت في الإجابة على الكثير من أسئلتهم حول الدين والتعامل مع الآخر المختلف فكريًّا ودينيًّا، فضلًا عن مناقشة مفاهيم مثل الحرية وضوابطها.

وفي ختام اللقاء، قام وفد السفارة الأمريكية بجولة بين وحدات مرصد الأزهر البالغة (13) وحدة باللغات العربية والأجنبية، والاستماع إلى شرح تفصيلي عن القضايا محل الاهتمام والبحث من قبل الباحثين.