أول تحرك برلماني بشأن اعتذار "هنا جودة" عن المشاركة في بطولة إفريقيا للناشئات

كتب - نشأت علي:

تقدمت الدكتورة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن اعتذار البطلة المصرية هنا جودة عن المشاركة في بطولة إفريقيا للناشئات تحت سن ١٩ سنة بالمغرب.

وجاء طلب الإحاطة كالتالي :

عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي:

- رئيس مجلس الوزراء، الدكتور وزير الشباب و الرياضة بشأن اعتذار البطلة المصرية هنا جودة عن المشاركة في بطولة إفريقيا للناشئات تحت سن ١٩ سنة بالمغرب بعد رفض الاتحاد المصري لتنس الطاولة سفر مدربها الشخصي حيث اشترط أن يكون المسؤول عنها فنيًا خلال البطولة أحد المدربين المعينين في اتحاد اللعبة موضحا ان موقفه المالي لا يسمح، في حين أن الدولة المصرية في ظل قيادة سياسية داعمة للشباب و مؤمنة بقدراتهم لرفع اسم مصر في المحافل الدولية و تمكينهم في جميع قطاعات الدولة المصرية و على رأسهم مجلس النواب المصري".

وتابعت:"أناشدكم لدعم البطلة المصرية هنا جودة و اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أبطال مصر و رفع علم مصر".