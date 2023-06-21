رئيس جامعة حلوان: نشر ثقافة ريادة الأعمال المجتمعية والتوعية بآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن تدريب المدربين في مجال ريادة الأعمال المجتمعية والتنمية المستدامة يمثل أهمية كبيرة؛ بما يسهم في رفع مهارات أعضاء هيئة التدريس ونشر ثقافة ريادة الأعمال المجتمعية والتوعية بآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ذكر بيان جامعة حلوان، اليوم الأربعاء، أن الجامعة اختتمت فعاليات دورة تدريب المدربين TOT في مجال ريادة الأعمال المجتمعية والتنمية المستدامة بمشروع سفير التابع لمكتب الحاضنات التكنولوجية.

قام بالتدريب خبراء متميزون بالتعاون مع ICE Alex أحد الشركاء بمشروع سفير الممول من الوكالة الجامعية الفرانكفونية (AUF) ، وكان اليوم الختامي مع د.أحمد الكراني ممثلًا عن Ice Alex .

أُقيمت فعاليات الدورة التدريبية تحت رعاية السيد قنديل رئيس الجامعة، وعماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئاسة إيهاب عبد الرؤوف عيسوي مدير المكتب، ومنسق المشروع بجامعة حلوان.

وسلم الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، شهادات إتمام الدورة التدريبية للمشاركين من كليات التربية رياضية (بنات)- الخدمة الاجتماعية- التجارة- الاقتصاد المنزلي.

ويلتزم المتدربون والذين تم اختيارهم على أساس تنافسي بمشاركة خبراتهم وتقديم التدريب والتوعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ لتحقيق الأثر في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة حلوان.