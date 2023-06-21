علاج 625 حالة وتوزيع لحوم على 500 أسرة.. محافظ القاهرة يشيد بجهود جامعة عين شمس -تفاصيل

أشاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ خصوصًا في مجال رفع المستوى الثقافي للمواطنين والمشاركة في المبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال تفقد عبد العال فعاليات قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحي المحروسة، مثمنًا دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق في إطار سعي الدولة لتغيير حياتهم للأفضل.

واختتمت فعاليات قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحي المحروسة، اليوم الأربعاء، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، وبالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة؛ تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد فرج وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهبة بركات وكيل كلية البنات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودينا فاروق أبو زيد وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الإعلامي، ورشا بندق أمين عام جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، وإسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس؛ وإشراف إبراهيم حمزة قائمًا بعمل أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وطارق عامر مدير عام إدارة شؤون مشروعات البيئة، وبحضور اللواء جمال عبد المنعم رئيس مجلس إدارة جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، ولواء دكتور أسامة صقر عضو مجلس إدارة الجمعية، ولواء مهندس مروان الطوخي المدير التنفيذي للجمعية.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وضمت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة ٦ عيادات طبية؛ شملت عيادة الباطنة ١٢٨ حالة، وعيادة العظام ٢٤٠، وعيادة الجلدية ١٠٦، وعيادة الأطفال ٦٧، وعيادة الأنف والأذن ٢٤، وعيادة النساء والتوليد ٥٠ حالة، وبلغ إجمالي الحالات ٦٢٥.

وقامت القافلة بحملات للتوعية ضد الأمراض المزمنة والوقاية منها؛ مثل ارتفاع الضغط والسكر، وأمراض القلب، والصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية وكيفية التعامل في الحوادث، والوقاية من سرطان الثدي؛ عوامل الخطورة- طريقة الفحص الذاتي للثدي، تنظيم الأسرة، مخاطر الإدمان وتأثيره على الفرد والأسرة والمجتمع، كيفية إدارة الضغوط لتحسين صحتنا النفسية والاجتماعية، التغذية السليمة للسيدات في مرحلة الحمل والرضاعة، سوء التغذية والنمو السليم للأطفال والشائعات تعريفها وأنواعها وخطورتها وكيفية مواجهتها. بالإضافة إلى توزيع كتيبات توعوية على المترددين على حملات التوعية وعلى العيادات المختلفة تتضمن توعية عن الصحة العامة- التغذية السليمة النظافة- التعامل مع الحروق (كما تم توزيع كتيبات لتوعية الأطفال تم إعدادها خصيصاً للأطفال؛ وكذلك توزيع هدايا عينية على الأطفال) ألعاب- قصص مصورة.

وتضمن النشاط الفني والثقافي بالقافلة تنفيذ عدة أنشطة لتنمية الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال، تحت إشراف كلية التربية النوعية بالتنسيق مع الإدارة العامة لثقافة الطفل- الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشملت ورشة عمل لتعليم الأطفال الرسم على الملابس، ورش عمل لتعليم الأطفال الرسم على الوجه، مسرح عرائس، إسكتش مسرحي بعنوان السلوك والصحة بين أطفالنا.

وتم توزيع لحوم على ٥٠٠ أسرة تعولها امرأة، بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك بمشاركة جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة؛ حرصاً من جامعة عين شمس على إرساء مبدأ التكافؤ الاجتماعى وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لجامعة عين شمس إلى جانب مساعدات اجتماعية.

ونفذ نشاط محو الأمية بالتنسيق بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومركز "تعليم الكبار" حيث تم عقد امتحان محو أمية فوري لعدد ۸۱ مواطنًا، بالتعاون مع جمعية الخير والسلامة للتنمية المستدامة.