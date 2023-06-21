التعليم: امتحان اللغة الأجنبية الأولى للمكفوفين بدون مشكلات
كتبت - منة الله عبدالرحمن:
أدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك فى مادة اللغة الإنجليزية (الورقة الثانية) بإجمالي عدد (255) ألف طالب / طالبة.
وبحسب بيان، حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.
وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.
والجدير بالذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون يوم السبت الموافق 24/6/2023، الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى).
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