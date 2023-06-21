أمير هشام يرد على ميدو: دي مشكلته.. وأنا أهلاوي وعندي طموح

كتب- مصراوي:

قال أمير هشام، الإعلامي ومقدم برنامج بلس 90، على قناة النهار، إن شكوى نادي الزمالك ضده للمجلس الأعلى للإعلام لا تستند إلى أي حيثيات.

وقبل أيام، أذاع هشام، خبرا عبر نامجه، بأن لديه معلومات بتوقيع لاعب الزمالك أحمد فتوح، للنادي الأهلي.

أعلن أحمد حسام ميدو تقدم الزمالك بشكوى في المجلس الأعلى للإعلام بسبب ما تردد حول توقيع أحمد فتوح لاعب الزمالك للأهلي.

وواصل: "أحد البرامج امبارح طالع بيقولك فتوح وقع للأهلي، ده اسمه كلام؟ ده كلام يتقال؟ واللي قاعد جنبه المسؤول الإعلامي عن منتخب مصر، منصبه لا يسمح له بالبقاء في الحديث عن لاعب منتخب مصر بهذه الشائعات، ده بدأ هو الحديث، فين اتحاد الكرة في الكلام ده؟".

وأضاف أمير هشام لمصراوي: أنا دارس إعلام، الشكوى لا تستند إلى شيئ، أعتقد أن المجلس لن ينظر إليها.

وردا على ميدو بأن البرنامج موجه ضد الزمالك، قال هشام: يمكن ميدو مش متابع البرنامج، دي مشكلته، لكن احنا قلنا انفرادات كتيرة لجمهور الزمالك.

وعن انحيازه للنادي الأهلي بحكم عمله السابق في قناة الأحمر، قال مقدم برنامج بلس 90: أنا أهلاوي، لكن إعلامي وعندي طموح، ومعنديش توجه معين، بدليل إننا استضفنا خالد الغندور، وفي حلقة هاني زادة، ناشدت مسئولي الزمالك الرد، وفريق الإعداد تواصل مع خالد لطيف أمين الصندوق بالزمالك، وأمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة.

واختتم هشام تصريحاته: أتمنى الزمالك يكون في أفضل حالاته، لأنه لا كرة بدونه.

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