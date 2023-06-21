"من 50 لـ100 شعرة يوميا".. متى يصبح تساقط الشعر غير طبيعي؟

كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن المعدل الطبيعي لتساقط الشعر، وهو من المشاكل التي تمثل أرقًا للكثيرين بالنظر لخوفهم من فقدان شعرهم بشكل سريع.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، اليوم الأربعاء: "بشكل عام وطبيعي، يتساقط الشعر يوميًا ما بين 50 و100 شعرة دون أن نشعر، ويعتبر تساقط الشعر جزءًا من التوازن الطبيعي؛ حيث ينمو بعض الشعر بدلًا من المتساقط".

وينمو نحو 90% من الشعر كل الوقت وقد تتراوح المدة اللازمة لنمو الشعر ما بين سنتين إلى ست سنوات، أما نسبة 10% المتبقية من الشعر تكون في تلك الأثناء في طور الراحة لفترة قد تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر ثم يتساقط هذا الشعر مع انتهاء فترة الراحة.

قد ينجم تساقط الشعر بوتيرة عالية عن عدد كبير من الأسباب، في بعض حالات التساقط ينمو شعر جديد مكان الشعر الذي سقط وفي حالات أخرى من الممكن معالجة ظاهرة التساقط بنجاح من خلال التوجه إلى طبيب الأمراض الجلدية.

أما الحالات الأخرى التي لا يتوفر لها أي علاج حتى اليوم فتجري بشأنها أبحاث عديدة ومتواصلة ويبدو من الوهلة الأولى أن بالإمكان التفاؤل بالمستقبل وما يحمله، على أية حال يجدر التحدث مع الطبيب المعالِج حول إمكانيات علاج تساقط الشعر الأفضل والأكثر فعالية للحالة.

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