"مصر وتونس: هتافات جماهيرية لاستعادة مجد الحرية".. كتاب جديد يوثِّق الهتافات عبر التاريخ

"مصر وتونس: هتافات جماهيرية لاستعادة مجد الحرية".. كتاب جديد يوثِّق الهتافات عبر التاريخ
كتب- مصراوي:
صدر كتاب جديد بعنوان "مصر وتونس.. هتافات جماهيرية لاستعادة مجد الحرية"، للدكتورة أمينة عبد الله سالم، كلية الآداب جامعة حلوان، بدار ديوان العرب.
جاء الكتاب بالمشاركة مع الدكتورة ريم الشريف، أستاذ مساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، تخصص علوم وتقنيات الفنون بجامعة القيروان/ تونس.
ويعتبر الكتاب توثيقًا للهتافات عبر التاريخ المعاصر حتى وقتنا هذا في مصر وتونس.
وكشف الكتاب عن أوجه التشابه والتباين بين الهتافات كأقوال مأثورة وليدة اللحظة والحدث، وتحليل الهتافات للكشف عن هوية وثقافة المجتمعَين المصري والتونسي.
ويطوف بنا الكتاب على بساط ينقلنا عبر التاريخ من هتافات الثورات المصرية إلى التونسية؛ متضمنًا تحليل ووصف هتاف كل ثورة بناء على أحداثها السياسية كانت أم الاجتماعية أم الاقتصادية، لعمل مقارنة بين هذه الهتافات لمعرفة أهم التغيرات التي حدثت على مدار الأزمنة التاريخية، وما هي ملامح الثبات والاستمرار التي تضمنته بعض الهتافات ما بين الأحداث القديمة والحديثة.
سوق مصراوى
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