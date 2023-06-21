مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات مدينة 15 مايو

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بمدينة 15 مايو، يرافقه المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك بهدف دفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وتفقد مسئولو الإسكان خلال الجولة مناطق الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الخامسة للوقوف على سير الأعمال ومستوى الخدمات بمناطق الإسكان الاجتماعى، كما استكملوا الجولة بتفقد المراحل من الأولى إلى الرابعة والطرق الرئيسية بالمدينة، لمتابعة حالة وجودة وكفاءة الطرق على مستوى جميع المراحل.

وأشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أنه تم خلال الجولة متابعة أعمال الطرق والمرافق والزراعة والنظافة ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

وتابع المهندس مصطفى سعيد، أعمال التجهيزات الخاصة بربط تغيير خط المياه قطر ١٠٠٠مم المغذى لبعض المناطق بالمدينة نظراً لتعارضه مع مسار خط القطار الكهربائى السريع، مؤكداً الاستعداد على أكمل وجه من قبل جميع القائمين على الأعمال من الإدارات المختصة بجهاز المدينة والشركات العاملة للبدء فى الأعمال.