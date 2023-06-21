الطقس في 5 أيام.. انخفاض الحرارة ورياح تضرب هذه المناطق
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كتب- يوسف عفيفي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الفترة من الأربعاء 21 يونيو إلى الأحد 25 يونيو 2023
وأشارت الهيئة، إلى يومي الأربعاء والخميس، يشهدان استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.
ويسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على معظم الأنحاء.
وأوضحت أن حالة الطقس من الأربعاء 21 يونيو إلى الأحد 25 يونيو 2023، تشهد نشاطا للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
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