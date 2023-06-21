للحصول على منحة الـ 1000 جنيه.. ما شروط الانضمام للعمالة غير المنتظمة؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، شروط الانضمام للعمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ 1000 جنيه التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا بصرفها للعمالة غير المنتظمة.

وقال خضر في تصريحات لمصراوي، إن مجموعة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، خصوصا صرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ليست خاصة بالعمالة غير المنتظمة فقط، بل تشمل جميع عمال مصر، ومنها على سبيل المثال؛ الاستمرار في دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأوضح أن شروط الانضمام للعمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ 1000 جنيه، بعد الانتهاء من تدشين الصندوق الذي وجه به الرئيس السيسي لصالح العمالة غير المنتظمة، تشمل لوائح وآليات تقنن طرق تسجيل العمالة غير المنتظمة لصرف منحة الـ 1000 جنيه ومنها:

- إثبات عدم وجود تأمين على العامل.

- عدم حصول العامل على أي معاش.

- عدم وجود حيازة زراعية.

- غيرها من الاشتراطات الخاصة التي تعلن فيما بعد.

وأشار خضر، إلى أن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة مُحكمة ويتم تنقيتها باستمرار، على أن يتم إضافة (أفراد جُدد وحذف من لم يعد ينطبق عليهم مفهوم العمالة غير المنتظمة).

وتابع: الصندوق الذي وجه به الرئيس السيسي لصالح العمالة غير المنتظمة "فكرة عبقرية" وتتسم بتعدد الإمتيازات، وسيتم تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأنه بدقة.

وناشد خضر، المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والرسائل النصية بشأن صرف مبلغ 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة سواء على الهواتف أو عبر الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: وزارة العمل، لا ترسل بيانات ولا تطالب بدفع أموال، وتحرص على التواصل مع العمالة غير المنتظمة من خلال أصحاب العمل "المقاولين".